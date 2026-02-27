Una vana speranza

SOLUZIONE: ILLUSIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una vana speranza" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una vana speranza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Illusione? Un'illusione è come un sogno che appare reale ma svanisce al primo risveglio. Spesso ci fa desiderare qualcosa che in realtà non esiste o non è raggiungibile, creando un senso di insoddisfazione e frustrazione. Questa percezione ingannevole può ingannare la mente, facendoci credere che le cose siano diverse da come sono realmente. La difficoltà sta nel distinguere tra ciò che è reale e ciò che invece è solo un'illusione, portando talvolta a speranze vane.

In presenza della definizione "Una vana speranza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una vana speranza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Illusione:

I Imola L Livorno L Livorno U Udine S Savona I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una vana speranza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

