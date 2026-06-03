Che tolgono speranza
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Che tolgono speranza' è 'Sconfortanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Che tolgono speranza
- Risposta: SCONFORTANTI
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 4
- Consonanti: 8
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SFAI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Sconfortanti? Le parole sconfessanti sono quelle che, con tono freddo e deciso, spezzano i sogni e minano la fiducia. Sono frasi che, senza volerlo, fanno sentire più soli e senza via d’uscita, lasciando un senso di vuoto e di perdita di entusiasmo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Che tolgono speranza: risposta da 12 lettere
La soluzione associata alla definizione "Che tolgono speranza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Sconfortanti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.