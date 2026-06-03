Che tolgono speranza

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Che tolgono speranza' è 'Sconfortanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C O N F O R T A N T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Che tolgono speranza

Che tolgono speranza Risposta: SCONFORTANTI

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 4

4 Consonanti: 8

8 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S F A I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sconfortanti? Le parole sconfessanti sono quelle che, con tono freddo e deciso, spezzano i sogni e minano la fiducia. Sono frasi che, senza volerlo, fanno sentire più soli e senza via d’uscita, lasciando un senso di vuoto e di perdita di entusiasmo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Che tolgono speranza: risposta da 12 lettere

La soluzione associata alla definizione "Che tolgono speranza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Sconfortanti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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