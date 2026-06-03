Che tolgono speranza

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Che tolgono speranza' è 'Sconfortanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCONFORTANTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Che tolgono speranza
  • Risposta: SCONFORTANTI
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 8
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SFAI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sconfortanti? Le parole sconfessanti sono quelle che, con tono freddo e deciso, spezzano i sogni e minano la fiducia. Sono frasi che, senza volerlo, fanno sentire più soli e senza via d’uscita, lasciando un senso di vuoto e di perdita di entusiasmo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Che tolgono speranza: risposta da 12 lettere

La soluzione associata alla definizione "Che tolgono speranza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Sconfortanti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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