PROCLAMA

Curiosità e Significato di Proclama

Approfondisci la parola di 8 lettere Proclama: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Proclama? Proclama indica l'atto di annunciare pubblicamente o ufficialmente un evento, un risultato o un documento importante, spesso in modo solenne. È il gesto di dichiarare con autorità qualcosa di significativo, come una vittoria o un decreto. In ambito istituzionale o cerimoniale, rappresenta il momento di comunicare con enfasi un momento speciale, contribuendo a renderlo memorabile e riconosciuto da tutti.

Come si scrive la soluzione Proclama

P Padova

R Roma

O Otranto

C Como

L Livorno

A Ancona

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S A I V T R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARVISIO" TARVISIO

