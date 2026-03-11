Una deviazione della barca in direzione del vento

Home / Soluzioni Cruciverba / Una deviazione della barca in direzione del vento

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una deviazione della barca in direzione del vento' è 'Orzata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORZATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una deviazione della barca in direzione del vento" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una deviazione della barca in direzione del vento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Orzata? L'orata è un pesce molto apprezzato nella cucina mediterranea, noto per la sua carne delicata e saporita. La sua presenza nelle acque costiere è frequente, e spesso viene pescata con tecniche che rispettano l'ambiente marino. La sua forma e colore ricordano quella di un'onda che si piega dolcemente, ma in alcune situazioni la barca che la cattura può deviare leggermente a causa del vento, creando un movimento che si discosta dalla rotta prevista.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una deviazione della barca in direzione del vento nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Orzata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una deviazione della barca in direzione del vento" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una deviazione della barca in direzione del vento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Orzata:

O Otranto R Roma Z Zara A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una deviazione della barca in direzione del vento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Bevanda analcolicaUna bianca bibita rinfrescanteSciroppo alla mandorlaLa direzione da cui si vorrebbe avere il ventoVento che cambia direzione a ogni semestreColpi di vento che spazzano la viaUn colpo di ventoIl vento del sud