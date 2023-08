Il lato da cui si vorrebbe avere il vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lato da cui si vorrebbe avere il vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POPPA

Significato/Curiosita : Il lato da cui si vorrebbe avere il vento

Via col vento (gone with the wind) è un romanzo del 1936 scritto da margaret mitchell. è l'unico romanzo della scrittrice statunitense, alla cui celebrità... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi poppa (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento nautica non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il lato da cui si vorrebbe avere il vento : lato; vorrebbe; avere; vento; Avvolgimento del filato da un rocchetto all altro; Otturato o affollato ; Struttura di cura di un malato terminale ing; Tipo di chirurgia che interessa l apparato circolato rio; Reticolato per sostenere linee elettriche; Cosi è un prodotto che tutti vorrebbe ro; Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale; La rete che non si vorrebbe segnare; Molti vorrebbe ro apparirvi; Ogni esibizionista vorrebbe esserlo spesso; Che è di aiuto come il verbo avere ; Metallo di cui sono molti ad avere la sete; Caratteristica dell avere lati positivi e negativi; avere per consuetudine; Si oppone allavere ; Le gonfia il vento ; Il René invento re della maglietta polo; Isola capoverdiana tra le Barlavento ; Strappati via come un cartello dal vento ; Un autorità in convento ;

Cerca altre Definizioni