La pesca da una barca in movimento

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La pesca da una barca in movimento' è 'Traina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAINA

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Perché la soluzione è Traina? La traina è una tecnica di pesca che si svolge da una barca in movimento, consentendo di catturare diversi tipi di pesci senza dover ancorare o cambiare frequentemente posizione. Questa metodologia consiste nel trainare reti o ami lungo la superficie o a profondità variabili, sfruttando la velocità della barca per attirare e catturare i pesci. L'efficacia di questa pratica dipende dalla velocità, dalla direzione e dal tipo di attrezzature utilizzate, rendendola una delle più utilizzate nel settore della pesca commerciale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pesca da una barca in movimento". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La pesca da una barca in movimento nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Traina

La soluzione associata alla definizione "La pesca da una barca in movimento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pesca da una barca in movimento" conferma che la soluzione 'Traina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Traina

T Torino R Roma A Ancona I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pesca da una barca in movimento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Traina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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