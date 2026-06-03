Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto' è 'Giudea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto
- Risposta: GIUDEA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 4
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GUA
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Giudea? Giudea era una regione che si estendeva tra il Mar Mediterraneo e il Mar Morto, un'area ricca di storia e cultura. Questa terra, piena di antiche città e paesaggi suggestivi, ha sempre avuto un ruolo importante nel passato della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto: risposta da 6 lettere
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