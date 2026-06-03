Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto' è 'Giudea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GIUDEA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto
  • Risposta: GIUDEA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GUA
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Giudea? Giudea era una regione che si estendeva tra il Mar Mediterraneo e il Mar Morto, un'area ricca di storia e cultura. Questa terra, piena di antiche città e paesaggi suggestivi, ha sempre avuto un ruolo importante nel passato della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Giudea'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto: risposta da 6 lettere

Per risolvere la definizione "Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Giudea. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'estendeva'

Cruciverba con 'mediterraneo'

Cruciverba con 'morto'