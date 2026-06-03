Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto' è 'Giudea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G I U D E A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto

Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto Risposta: GIUDEA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 4

4 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: G U A

Inizia con: G

G Finisce con: A

Perchè la soluzione è Giudea? Giudea era una regione che si estendeva tra il Mar Mediterraneo e il Mar Morto, un'area ricca di storia e cultura. Questa terra, piena di antiche città e paesaggi suggestivi, ha sempre avuto un ruolo importante nel passato della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto: risposta da 6 lettere

Per risolvere la definizione "Si estendeva tra il Mediterraneo e il Mar Morto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Giudea. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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