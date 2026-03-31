Pescherecci a vela del Mediterraneo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pescherecci a vela del Mediterraneo' è 'Tartane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARTANE

Perché la soluzione è Tartane? Le tartane sono imbarcazioni tradizionali utilizzate nel Mar Mediterraneo, riconoscibili per la loro struttura leggera e la vela caratteristica. Queste navi sono state impiegate principalmente per la pesca e il trasporto di merci lungo le coste dei paesi mediterranei, grazie alla loro versatilità e maneggevolezza. La loro forma si è evoluta nel tempo, mantenendo comunque un aspetto distintivo che le collega profondamente alla cultura marittima della regione. Le tartane rappresentano un simbolo storico delle attività marittime mediterranee.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pescherecci a vela del Mediterraneo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Pescherecci a vela del Mediterraneo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tartane

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pescherecci a vela del Mediterraneo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pescherecci a vela del Mediterraneo" conferma che la soluzione 'Tartane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tartane

T Torino A Ancona R Roma T Torino A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pescherecci a vela del Mediterraneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tartane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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