Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo' è 'Lattuga Di Mare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LATTUGA DI MARE

La risposta Lattuga Di Mare è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Lattuga Di Mare? La lattuga di mare è un’alga di colore verde brillante molto diffusa nel Mediterraneo. Cresce in acque poco profonde e si sviluppa sotto forma di foglie larghe e croccanti. Questa alga viene spesso utilizzata in cucina per insalate e piatti a base di pesce, grazie al suo sapore delicato e fresco. La sua presenza indica ambienti marini sani, contribuendo all’equilibrio dell’ecosistema marino. La lattuga di mare è apprezzata anche per le sue proprietà benefiche per la salute.

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Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Lattuga Di Mare

Quando la definizione "Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lattuga Di Mare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo

Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo Risposta: LATTUGA DI MARE

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 7-2-4

7-2-4 Schema utile: L______ __ ____

L______ __ ____ Inizia con: L

L Finisce con: E

Le 13 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona T Torino T Torino U Udine G Genova A Ancona D Domodossola I Imola M Milano A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Lattuga Di Mare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.