Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo
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SOLUZIONE: LATTUGA DI MARE
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Perché la soluzione è Lattuga Di Mare? La lattuga di mare è un’alga di colore verde brillante molto diffusa nel Mediterraneo. Cresce in acque poco profonde e si sviluppa sotto forma di foglie larghe e croccanti. Questa alga viene spesso utilizzata in cucina per insalate e piatti a base di pesce, grazie al suo sapore delicato e fresco. La sua presenza indica ambienti marini sani, contribuendo all’equilibrio dell’ecosistema marino. La lattuga di mare è apprezzata anche per le sue proprietà benefiche per la salute.
Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Lattuga Di Mare
Quando la definizione "Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lattuga Di Mare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo
- Risposta: LATTUGA DI MARE
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 7-2-4
- Schema utile: L______ __ ____
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Lattuga Di Mare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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