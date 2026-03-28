Morto un papa se ne fa un

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Morto un papa se ne fa un' è 'Altro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALTRO

Perché la soluzione è Altro? Quando un papa si spegne, si dice che se ne fa un altro, sottolineando la continuità della guida spirituale della Chiesa. La voce associata a questa espressione è ALTRO, che indica la sostituzione di una figura di autorità con una nuova. Questo modo di dire evidenzia come, nel contesto religioso, la morte di un pontefice non interrompa l'istituzione, ma porti a un nuovo leader. La sequenza naturale degli avvicendamenti garantisce la stabilità della Chiesa cattolica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Morto un papa se ne fa un". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Morto un papa se ne fa un nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Altro

La soluzione associata alla definizione "Morto un papa se ne fa un" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Morto un papa se ne fa un" conferma che la soluzione 'Altro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Altro

A Ancona L Livorno T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Morto un papa se ne fa un" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Altro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un aforisma di A. JodorowskyNon si dice quando bastaFrase di padre Ernesto BalducciC è chi ne fa di quattriniChi ne fa uno buono guadagnaNe fa poche lo sbrigativoNe fa uso lo sportivo che baraNe fa poche il TAV