Lo si fa a un morto per ricordarlo ai vivi

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo si fa a un morto per ricordarlo ai vivi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo si fa a un morto per ricordarlo ai vivi' è 'Monumento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONUMENTO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Monumento? Un monumento è un'opera o una struttura realizzata per commemorare una persona o un evento importante, mantenendo vivo il ricordo tra le generazioni successive. Esso si erge nel tempo come simbolo della memoria collettiva, spesso rappresentando valori, sacrifici o avvenimenti storici significativi. Attraverso la presenza fisica e la storia che racconta, un monumento permette di mantenere vivo il legame con il passato e di onorare chi non è più tra noi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si fa a un morto per ricordarlo ai vivi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lo si fa a un morto per ricordarlo ai vivi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Monumento

Quando la definizione "Lo si fa a un morto per ricordarlo ai vivi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si fa a un morto per ricordarlo ai vivi" conferma che la soluzione 'Monumento' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Monumento

M Milano O Otranto N Napoli U Udine M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si fa a un morto per ricordarlo ai vivi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Monumento' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Edificio simbolicoStatua o edificio commemorativoUn edificio di interesse storicoLo fa chi si esprime con parole pungentiLo si fa lungo le stradeLo è il grillo che si fa sentireLo fa quello che si accoppiaLo si fa dicendo In bocca al lupo