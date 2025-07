Si dice lo faccia Dio dopo che vede nei cruciverba: la soluzione è Provvede

PROVVEDE

Curiosità e Significato di Provvede

Vuoi sapere di più su Provvede? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Provvede.

Perché la soluzione è Provvede? PROVVEDE deriva da provvedere, che significa prendere decisioni o agire per risolvere un problema. È l'atto di intervenire o predisporre ciò che serve, spesso con impegno e cura. In parole semplici, indica l'azione di mettere in atto ciò che è necessario. Insomma, rappresenta la capacità di intervenire prontamente e con efficacia in ogni situazione.

Come si scrive la soluzione Provvede

Se "Si dice lo faccia Dio dopo che vede" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

V Venezia

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

