Detta le regole per una corretta gestione dei volumi
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Detta le regole per una corretta gestione dei volumi' è 'Biblioteconomia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BIBLIOTECONOMIA
Perchè la soluzione è Biblioteconomia? La biblioteconomia stabilisce le norme per organizzare e gestire i volumi in modo efficace. Seguendo queste regole, le biblioteche possono mantenere ordine e facilitare l'accesso ai libri, assicurando che ogni volume sia al suo posto e facilmente rintracciabile per chi cerca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Detta le regole per una corretta gestione dei volumi nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Biblioteconomia
La definizione "Detta le regole per una corretta gestione dei volumi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Biblioteconomia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Detta le regole per una corretta gestione dei volumi
- Risposta: BIBLIOTECONOMIA
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 15
- Schema utile: B______________
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Le 15 lettere della soluzione
La soluzione 'Biblioteconomia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Detta le regole per una corretta gestione dei volumi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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