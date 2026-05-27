Detta le regole per una corretta gestione dei volumi

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Detta le regole per una corretta gestione dei volumi' è 'Biblioteconomia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIBLIOTECONOMIA

Perchè la soluzione è Biblioteconomia? La biblioteconomia stabilisce le norme per organizzare e gestire i volumi in modo efficace. Seguendo queste regole, le biblioteche possono mantenere ordine e facilitare l'accesso ai libri, assicurando che ogni volume sia al suo posto e facilmente rintracciabile per chi cerca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Detta le regole per una corretta gestione dei volumi nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Biblioteconomia

La definizione "Detta le regole per una corretta gestione dei volumi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Biblioteconomia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Detta le regole per una corretta gestione dei volumi
  • Risposta: BIBLIOTECONOMIA
  • Lunghezza: 15 lettere
  • Schema parole: 15
  • Schema utile: B______________
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Le 15 lettere della soluzione

B Bologna
I Imola
B Bologna
L Livorno
I Imola
O Otranto
T Torino
E Empoli
C Como
O Otranto
N Napoli
O Otranto
M Milano
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Biblioteconomia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Detta le regole per una corretta gestione dei volumi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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