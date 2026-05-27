Detta le regole per una corretta gestione dei volumi

Home / Soluzioni Cruciverba / Detta le regole per una corretta gestione dei volumi

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Detta le regole per una corretta gestione dei volumi' è 'Biblioteconomia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIBLIOTECONOMIA

Perchè la soluzione è Biblioteconomia? La biblioteconomia stabilisce le norme per organizzare e gestire i volumi in modo efficace. Seguendo queste regole, le biblioteche possono mantenere ordine e facilitare l'accesso ai libri, assicurando che ogni volume sia al suo posto e facilmente rintracciabile per chi cerca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Biblioteconomia' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Detta le regole per una corretta gestione dei volumi nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Biblioteconomia

La definizione "Detta le regole per una corretta gestione dei volumi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Biblioteconomia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Detta le regole per una corretta gestione dei volumi

Detta le regole per una corretta gestione dei volumi Risposta: BIBLIOTECONOMIA

Lunghezza: 15 lettere

15 lettere Schema parole: 15

15 Schema utile: B______________

B______________ Inizia con: B

B Finisce con: A

Le 15 lettere della soluzione

B Bologna I Imola B Bologna L Livorno I Imola O Otranto T Torino E Empoli C Como O Otranto N Napoli O Otranto M Milano I Imola A Ancona

La soluzione 'Biblioteconomia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Detta le regole per una corretta gestione dei volumi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.