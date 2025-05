Chi lo dice evita una ripetizione nei cruciverba: la soluzione è Idem

IDEM

Curiosità e Significato di "Idem"

La soluzione Idem di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Idem per scoprire curiosità e dettagli utili.

IDEM è un termine latino che significa stesso o uguale. Viene utilizzato per evitare ripetizioni in testi o discorsi, consentendo di riferirsi a qualcosa già menzionato senza ripeterne il nome. È spesso impiegato in contesti formali, come citazioni accademiche o legali, per semplificare la scrittura e mantenere la chiarezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha lo stesso significato di come sopraLo stesso nella lingua di TacitoSignifica questoLo dice lo svogliatoLo dice chi è deciso a non mollareChi lo recita dice i Gloria al Padre

Come si scrive la soluzione: Idem

I Imola

D Domodossola

E Empoli

M Milano

