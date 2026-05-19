Uggia detta in altro modo

Vito Manzione | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uggia detta in altro modo' è 'Noia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOIA

Perché la soluzione è Noia? Uggia, conosciuta anche come noia, è uno stato d'animo caratterizzato da una sensazione di insoddisfazione e mancanza di stimoli. Si manifesta quando le attività quotidiane non riescono a catturare l'interesse, causando un senso di vuoto e frustrazione. La noia può insorgere durante momenti di inattività o ripetitività, portando spesso a pensieri negativi o desiderio di cambiamento. È una condizione comune che invita a cercare nuove occasioni per riempire il tempo e risvegliare l'entusiasmo.

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Uggia detta in altro modo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Noia

La soluzione associata alla definizione "Uggia detta in altro modo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Noia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Uggia detta in altro modo
  • Risposta: NOIA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: N___
  • Inizia con: N
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli
O Otranto
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Noia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uggia detta in altro modo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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