Uggia detta in altro modo
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uggia detta in altro modo' è 'Noia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NOIA
Perché la soluzione è Noia? Uggia, conosciuta anche come noia, è uno stato d'animo caratterizzato da una sensazione di insoddisfazione e mancanza di stimoli. Si manifesta quando le attività quotidiane non riescono a catturare l'interesse, causando un senso di vuoto e frustrazione. La noia può insorgere durante momenti di inattività o ripetitività, portando spesso a pensieri negativi o desiderio di cambiamento. È una condizione comune che invita a cercare nuove occasioni per riempire il tempo e risvegliare l'entusiasmo.
Uggia detta in altro modo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Noia
La soluzione associata alla definizione "Uggia detta in altro modo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Noia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Uggia detta in altro modo
- Risposta: NOIA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: N___
- Inizia con: N
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Noia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uggia detta in altro modo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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