Un condimento tipico di Modena
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un condimento tipico di Modena' è 'Aceto Balsamico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un condimento tipico di Modena
- Risposta: ACETOBALSAMICO
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 5-9
- Vocali: 7
- Consonanti: 7
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: AOBLMO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Aceto Balsamico? L'aceto balsamico di Modena è un condimento dal sapore intenso e avvolgente. Viene prodotto con uve locali, invecchiato per anni in botti di legno. Perfetto per arricchire insalate, carni o formaggi, dona un tocco unico a ogni piatto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un condimento tipico di Modena: risposta da 14 lettere
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