Un condimento tipico di Modena

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un condimento tipico di Modena' è 'Aceto Balsamico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ACETOBALSAMICO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un condimento tipico di Modena
  • Risposta: ACETOBALSAMICO
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 5-9
  • Vocali: 7
  • Consonanti: 7
  • Parole: 2
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    AOBLMO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Aceto Balsamico? L'aceto balsamico di Modena è un condimento dal sapore intenso e avvolgente. Viene prodotto con uve locali, invecchiato per anni in botti di legno. Perfetto per arricchire insalate, carni o formaggi, dona un tocco unico a ogni piatto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un condimento tipico di Modena: risposta da 14 lettere

Quando la definizione "Un condimento tipico di Modena" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Aceto Balsamico. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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