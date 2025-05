Il tipico condimento per le trofie nei cruciverba: la soluzione è Pesto

Home / Soluzioni Cruciverba / Il tipico condimento per le trofie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il tipico condimento per le trofie' è 'Pesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESTO

Curiosità e Significato di "Pesto"

Vuoi sapere di più su Pesto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Pesto.

Il pesto è una salsa tradizionale ligure preparata principalmente con basilico fresco, pinoli, aglio, parmigiano, pecorino e olio d'oliva. Ha un sapore intenso e aromatico, ed è particolarmente famoso come condimento per la pasta, soprattutto le trofie, che si abbinano perfettamente alla sua consistenza.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tipico condimento reatinoIl condimento per le trofieCondimento per le trofieTipico di un fenomeno paranormaleStaterello tipico del mondo musulmano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Pesto

Non riesci a risolvere la definizione "Il tipico condimento per le trofie"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C C L O P I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POLPACCI" POLPACCI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.