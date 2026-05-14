Targhe: Milano + Modena

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Targhe: Milano + Modena' è 'Mimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIMO

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Perché la soluzione è Mimo? Le targhe di Milano e Modena sono simboli distintivi che identificano le auto provenienti da queste città italiane, facilitando il riconoscimento e la regolamentazione del traffico locale. La voce MIMO si riferisce a un attore, artista o personaggio che comunica mediante mimica e gesti senza usare parole, creando un linguaggio universale attraverso l’espressione corporea. La connessione tra le targhe e MIMO risiede nella capacità di entrambi di rappresentare un’identità specifica e comunicare informazioni senza bisogno di parole.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Targhe: Milano + Modena". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Targhe: Milano + Modena nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mimo

In presenza della definizione "Targhe: Milano + Modena", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Targhe: Milano + Modena" conferma che la soluzione 'Mimo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mimo

M Milano I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Targhe: Milano + Modena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mimo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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