Cittadina presso Modena

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cittadina presso Modena' è 'Carpi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARPI

Perché la soluzione è Carpi? Carpi è una cittadina situata vicino a Modena, conosciuta per il suo ricco patrimonio storico e culturale. La città si distingue per il suo centro medievale, caratterizzato da strade strette e antichi edifici, che testimoniano il passato importante di questa località. Inoltre, Carpi ospita numerosi musei e chiese che attirano visitatori da tutta la regione. La sua posizione strategica permette di esplorare facilmente le bellezze dell'Emilia-Romagna, rendendola una meta interessante per chi desidera scoprire questa zona.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cittadina presso Modena". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Cittadina presso Modena nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carpi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cittadina presso Modena" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cittadina presso Modena" conferma che la soluzione 'Carpi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Carpi

C Como A Ancona R Roma P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cittadina presso Modena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carpi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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