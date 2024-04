La Soluzione ♚ Tipico di un fenomeno paranormale

La definizione e la soluzione di 10 lettere: Tipico di un fenomeno paranormale. TELEPATICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Tipico di un fenomeno paranormale: Il telepatico (The Whole Man), pubblicato in italiano anche come Sogna, superuomo! e Il telepate, è un romanzo di fantascienza del 1964 dello scrittore inglese John Brunner. È stato finalista del Premio Hugo nel 1965. Il romanzo nasce come rielaborazione dei tre racconti precedenti City of the Tiger (1958), The Whole Man (1959) e Curative Telepath (1959), che nel volume sono riorganizzati nei tre libri Molem, Agitat e Mens, titoli che riprendono una citazione dell'Eneide (Mens agitat molem) inserita in premessa.

Altre Definizioni con telepatico; tipico; fenomeno; paranormale;