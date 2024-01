La definizione e la soluzione di: Staterello tipico del mondo musulmano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Uno sceiccato (in arabo [Mashyakhah]) è un'area geografica o gruppo (normalmente tribale), governata da uno sceicco (in arabo ). Gli sceiccati esistono quasi esclusivamente nei paesi arabi, particolarmente nella Penisola Arabica.

Il termine è generalmente usato come descrittivo per i sistemi politici, piuttosto che come un sostantivo (come il caso di "Regno"), e anche se alcuni paesi, come il Kuwait, sono governati da uno sceicco, non sono in genere denominati sceiccati.