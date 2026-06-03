Cittadina emiliana nota per un circuito automobilistico

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cittadina emiliana nota per un circuito automobilistico' è 'Imola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I M O L A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Cittadina emiliana nota per un circuito automobilistico

Cittadina emiliana nota per un circuito automobilistico Risposta: IMOLA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: I O A

Inizia con: I

I Finisce con: A

Perchè la soluzione è Imola? Imola è una cittadina dell'Emilia-Romagna famosa per il suo circuito automobilistico. Questo luogo attira appassionati di corse e eventi motoristici, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La sua storia legata alle competizioni rende Imola un punto di riferimento nel panorama sportivo italiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cittadina emiliana nota per un circuito automobilistico: risposta da 5 lettere

La definizione "Cittadina emiliana nota per un circuito automobilistico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Imola. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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