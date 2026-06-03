Cittadina emiliana nota per un circuito automobilistico
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Cittadina emiliana nota per un circuito automobilistico
- Risposta: IMOLA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: IOA
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Imola? Imola è una cittadina dell'Emilia-Romagna famosa per il suo circuito automobilistico. Questo luogo attira appassionati di corse e eventi motoristici, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La sua storia legata alle competizioni rende Imola un punto di riferimento nel panorama sportivo italiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Cittadina emiliana nota per un circuito automobilistico: risposta da 5 lettere
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