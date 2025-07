L autodromo che ospita il GP dell Emilia-Romagna nei cruciverba: la soluzione è Imola

IMOLA

Curiosità e Significato di Imola

Approfondisci la parola di 5 lettere Imola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Imola? Imola è una città italiana famosa soprattutto per il suo autodromo, noto come Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Questo circuito è celebre nel mondo delle corse, ospitando il Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Formula 1. La pista rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di motorsport, simbolo di tradizione e adrenalina in Italia. Un luogo che vive di passione e velocità.

Come si scrive la soluzione Imola

I Imola

M Milano

O Otranto

L Livorno

A Ancona

