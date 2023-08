Cittadina nota anche come la Piccola Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cittadina nota anche come la Piccola Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHIOGGIA

Significato/Curiosita : Cittadina nota anche come la piccola venezia

Quattro isole della laguna di venezia settentrionale. fa parte del comune di venezia e in particolare della municipalità di venezia-murano-burano. è collegato... Sismico, chioggia è classificata nella zona 4, ovvero rischio molto basso. lo stesso argomento in dettaglio: stazione meteorologica di chioggia. il clima... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

