La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Formò signoria con Forlì' è 'Imola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMOLA

Curiosità e Significato di Imola

La parola Imola è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Imola.

Perché la soluzione è Imola? Imola è una città italiana situata in Emilia-Romagna, nota per il suo patrimonio storico e per aver dato i natali a importanti personaggi. Il nome deriva dall'antico insediamento romano e significa forma di signoria con Forlì, richiamando il suo passato di dominio e alleanze politiche nella regione. Oggi, Imola è famosa anche per il suo autodromo e eventi culturali, mantenendo vivo il suo ruolo storico.

Come si scrive la soluzione Imola

Hai trovato la definizione "Formò signoria con Forlì" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

M Milano

O Otranto

L Livorno

A Ancona

