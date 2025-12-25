Circuito percorso

SOLUZIONE: TRACCIATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Circuito percorso" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Circuito percorso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Tracciato? Un tracciato è un percorso o un itinerario che si può seguire, spesso disegnato o segnato per guidare chi lo percorre. Può riferirsi a un tragitto su terra, strada o anche un percorso mentale, rappresentando un modo per arrivare da un punto A a un punto B. La parola richiama l'idea di un tracciato definito, che permette di seguire una direzione precisa e organizzata lungo il suo tragitto.

Quando la definizione "Circuito percorso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Circuito percorso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tracciato:

T Torino R Roma A Ancona C Como C Como I Imola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Circuito percorso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

