Cerchi luminosi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cerchi luminosi' è 'Aloni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A L O N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Cerchi luminosi

Cerchi luminosi Risposta: ALONI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A O I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Aloni? Gli aloni sono cerchi luminosi che si formano intorno alla luce, spesso visibili quando il cielo è coperto o vicino al sole. Questi effetti ottici catturano l’attenzione, creando un alone di luce che sembra avvolgere l’oggetto luminoso e arricchisce lo spettacolo naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cerchi luminosi: risposta da 5 lettere

La definizione "Cerchi luminosi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Aloni. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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