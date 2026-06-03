Cerchi luminosi

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cerchi luminosi' è 'Aloni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ALONI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Cerchi luminosi
  • Risposta: ALONI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    AOI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Aloni? Gli aloni sono cerchi luminosi che si formano intorno alla luce, spesso visibili quando il cielo è coperto o vicino al sole. Questi effetti ottici catturano l’attenzione, creando un alone di luce che sembra avvolgere l’oggetto luminoso e arricchisce lo spettacolo naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cerchi luminosi: risposta da 5 lettere

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