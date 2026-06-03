Cerchi luminosi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cerchi luminosi' è 'Aloni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Cerchi luminosi
- Risposta: ALONI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: AOI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Aloni? Gli aloni sono cerchi luminosi che si formano intorno alla luce, spesso visibili quando il cielo è coperto o vicino al sole. Questi effetti ottici catturano l’attenzione, creando un alone di luce che sembra avvolgere l’oggetto luminoso e arricchisce lo spettacolo naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Cerchi luminosi: risposta da 5 lettere
La definizione "Cerchi luminosi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Aloni. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.