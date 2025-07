La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Possono lasciarli certe macchie' è 'Aloni' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALONI

Curiosità e Significato... La parola Aloni è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Aloni.

Perché la soluzione è Aloni? Aloni sono le aree sfumate o leggermente diverse nel colore o nella luminosità di una superficie, spesso causate da tracce di sporco, umidità o residui di prodotti. Si formano come cerchi o macchie che si distinguono dal resto della superficie circostante. La parola richiama quei segni che restano visibili anche dopo aver pulito, lasciando un alone che può essere difficile da eliminare completamente.

A Ancona

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

