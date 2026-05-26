Si sviluppa a cerchi concentrici

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si sviluppa a cerchi concentrici' è 'Tronco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRONCO

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Si sviluppa a cerchi concentrici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tronco

Per risolvere la definizione "Si sviluppa a cerchi concentrici", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tronco'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si sviluppa a cerchi concentrici
  • Risposta: TRONCO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: T_____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

T Torino
R Roma
O Otranto
N Napoli
C Como
O Otranto

La soluzione 'Tronco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si sviluppa a cerchi concentrici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Altre definizioni collegate

Con sviluppa: Componimento scolastico che sviluppa un argomento 

Con cerchi: Il recipiente fatto di doghe strette da cerchi 

Con concentrici: Si lanciano verso cerchi concentrici 