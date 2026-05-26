Si sviluppa a cerchi concentrici
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SOLUZIONE: TRONCO
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Si sviluppa a cerchi concentrici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tronco
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si sviluppa a cerchi concentrici
- Risposta: TRONCO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: T_____
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Tronco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si sviluppa a cerchi concentrici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si lanciano verso cerchi concentrici Si sviluppa a parole Spazio in cui un organismo vive e si sviluppa Attorno al suo stretto si sviluppa Istanbul Così si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno
Altre definizioni collegate
Con sviluppa: Componimento scolastico che sviluppa un argomento
Con cerchi: Il recipiente fatto di doghe strette da cerchi
Con concentrici: Si lanciano verso cerchi concentrici