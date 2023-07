I contorni di certe macchie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I contorni di certe macchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALONI

Significato/Curiosità : I contorni di certe macchie

I contorni di certe macchie o aloni variano a seconda del contesto in cui si trovano. Possono essere irregolari, sfumati o chiari, dipendendo dalla consistenza, dalla natura e dalla disposizione delle macchie stesse. Alcune macchie possono avere contorni ben definiti e distinti, mentre altre possono fondersi con l’area circostante, rendendo difficile distinguere il limite esatto. In generale, i contorni delle macchie o degli aloni sono influenzati da numerosi fattori, compresa la loro forma, dimensione, colore e struttura. Tuttavia, ciò che rende uniche queste caratteristiche è l’opinione soggettiva di chi le osserva e il modo in cui vengono interpretate visivamente. Ogni macchia o alone ha la sua storia da raccontare e può rappresentare qualcosa di diverso per ogni individuo.

Altre risposte alla domanda : I contorni di certe macchie : contorni; certe; macchie; Chiaro e preciso nei contorni ; Si dice di foto dai contorni poco chiari; Preciso e chiaro nei contorni ; L imprecisione dei contorni nella fotografia; Un prodotto per contorni ; Come una certe zza messa in discussione; Espressione di incerte zza; Così sono certe illusioni; Lo sono certe battute; La coppa al centro di certe rotonde stradali; Il gusto di certe caramelle; Una macchie tta sulla pelle; Il comico di esilaranti macchie tte degli Anni 20 e 30; macchie sulla pelle da soddisfare; macchie tondeggianti delle farfalle; Senza ombra di macchie ;

