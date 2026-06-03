Cavalca una scopa

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cavalca una scopa' è 'Strega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T R E G A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Cavalca una scopa

Cavalca una scopa Risposta: STREGA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S R A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Strega? La strega si muove agilmente, cavalcando una scopa tra le nuvole. Con un sorriso misterioso, sorvola i boschi e le città, lasciando una scia di magia. La sua figura incanta chi la guarda, creando un’atmosfera di meraviglia e fascino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cavalca una scopa: risposta da 6 lettere

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