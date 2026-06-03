Cavalca una scopa
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cavalca una scopa' è 'Strega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Cavalca una scopa
- Risposta: STREGA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SRA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Strega? La strega si muove agilmente, cavalcando una scopa tra le nuvole. Con un sorriso misterioso, sorvola i boschi e le città, lasciando una scia di magia. La sua figura incanta chi la guarda, creando un’atmosfera di meraviglia e fascino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Cavalca una scopa: risposta da 6 lettere
Per risolvere la definizione "Cavalca una scopa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Strega. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.