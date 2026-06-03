Cavalca una scopa

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cavalca una scopa' è 'Strega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

STREGA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Cavalca una scopa
  • Risposta: STREGA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SRA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Strega? La strega si muove agilmente, cavalcando una scopa tra le nuvole. Con un sorriso misterioso, sorvola i boschi e le città, lasciando una scia di magia. La sua figura incanta chi la guarda, creando un’atmosfera di meraviglia e fascino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cavalca una scopa: risposta da 6 lettere

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