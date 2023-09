I denari a scopa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I denari a scopa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORI

Significato/Curiosita : I denari a scopa

i punti che si contano sono: carte (1pt), denari (1pt), settebello (1pt), donna di denari (1pt), cavallo di denari (1pt), re di denari (1pt), scopa (1pt)... Craveri ori – abbreviazione della costellazione di orione ori – termine utilizzato per individuare numerose origini di replicazione del dna ori – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

La scopa è un popolare gioco di carte italiano, giocato con un mazzo di 40 carte con valori da 1 a 10. il nome del gioco si ...