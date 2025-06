Cavalca le onde su una tavola nei cruciverba: la soluzione è Surfista

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cavalca le onde su una tavola' è 'Surfista'.

SURFISTA

Curiosità e Significato di Surfista

La soluzione Surfista di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Surfista per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Surfista? Un surfista è chi cavalca le onde sull’acqua, utilizzando una tavola speciale per ricordare l’abilità di domare il mare. È un appassionato che cerca adrenalina e libertà tra le onde, sfidando la forza dell’oceano con talento e equilibrio. Essere surfista significa vivere la natura in modo intenso, in un perfetto abbraccio con il movimento delle acque.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uno sportivo sulla cresta dell ondaCon la sua tavola cavalca le onde ingUna tavola che si usa sulle ondeVola con una tavola sulle onde

Come si scrive la soluzione Surfista

Se ti sei imbattuto nella definizione "Cavalca le onde su una tavola", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

U Udine

R Roma

F Firenze

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

