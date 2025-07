Ha un cappello a punta e vola sulla scopa nei cruciverba: la soluzione è Strega

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha un cappello a punta e vola sulla scopa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha un cappello a punta e vola sulla scopa' è 'Strega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STREGA

Curiosità e Significato di Strega

Approfondisci la parola di 6 lettere Strega: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Strega? Una strega è una figura leggendaria spesso rappresentata con un cappello a punta e una scopa, simboli di magia e mistero. Spesso protagonista di racconti fantastici, incarna il mondo dell'incanto e del soprannaturale, evocando immagini di poteri magici e avventure straordinarie. La figura della strega continua ad affascinare, mescolando folklore, fantasia e cultura popolare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha la punta di feltroHa una penna sul cappelloPunta: è meta di chi vola per PalermoPunta per chi vola verso PalermoHa la Punta Dufour

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Strega

La definizione "Ha un cappello a punta e vola sulla scopa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N O I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONCI" CONCI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.