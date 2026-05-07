Una malefica vecchiaccia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una malefica vecchiaccia' è 'Strega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STREGA

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Perché la soluzione è Strega? Una strega è una figura spesso associata a pratiche magiche e poteri sovrannaturali, che viene descritta come una malefica vecchiaccia. La sua immagine tradizionale evoca un'anziana donna dall'aspetto severo, dotata di conoscenze occulte e capacità di incantesimi malevoli. La figura della strega si lega strettamente a leggende popolari e superstizioni, raffigurandola come un essere temuto e spesso malvagio. La sua presenza nella narrativa contribuisce a creare atmosfere di mistero e timore.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una malefica vecchiaccia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una malefica vecchiaccia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Strega

Se la definizione "Una malefica vecchiaccia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una malefica vecchiaccia" conferma che la soluzione 'Strega' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Strega

S Savona T Torino R Roma E Empoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una malefica vecchiaccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Strega' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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