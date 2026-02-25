Vola su una scopa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vola su una scopa' è 'Strega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STREGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vola su una scopa" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vola su una scopa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Strega? Una figura che spesso si associa alle storie fantastiche e alle leggende popolari è rappresentata da una donna con poteri magici, che si sposta in modo aereo attraverso l’uso di un oggetto speciale. Questa creatura viene descritta come capace di attraversare il cielo in modo rapido e misterioso, spesso durante le notti di luna piena. La sua presenza è avvolta nel mistero e nel fascino, alimentando miti e racconti tramandati nel tempo.

Vola su una scopa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Strega

Se la definizione "Vola su una scopa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vola su una scopa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Strega:

S Savona T Torino R Roma E Empoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vola su una scopa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

