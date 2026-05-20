Un ballo spettacolare

Luca Bianchi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un ballo spettacolare' è 'Tango Figurato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANGO FIGURATO

La risposta Tango Figurato è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tango Figurato? Il termine TANGO FIGURATO si riferisce a un'espressione che descrive un ballo spettacolare, caratterizzato da movimenti eleganti e complessi. Questa espressione si utilizza per indicare una metafora di situazioni o comportamenti che richiedono coordinazione e sincronia, come in un vero ballo. La figura del tango, noto per la sua passionalità e raffinatezza, viene adottata per enfatizzare l'arte di danzare con maestria e armonia. La sua applicazione si estende anche a contesti figurativi, sottolineando l'importanza dell'equilibrio tra le parti coinvolte.

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Un ballo spettacolare nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Tango Figurato

La soluzione associata alla definizione "Un ballo spettacolare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tango Figurato'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un ballo spettacolare
  • Risposta: TANGO FIGURATO
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 5-8
  • Schema utile: T____ ________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Le 13 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
N Napoli
G Genova
O Otranto
 
F Firenze
I Imola
G Genova
U Udine
R Roma
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Tango Figurato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un ballo spettacolare". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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