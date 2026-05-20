Un ballo spettacolare
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SOLUZIONE: TANGO FIGURATO
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Perché la soluzione è Tango Figurato? Il termine TANGO FIGURATO si riferisce a un'espressione che descrive un ballo spettacolare, caratterizzato da movimenti eleganti e complessi. Questa espressione si utilizza per indicare una metafora di situazioni o comportamenti che richiedono coordinazione e sincronia, come in un vero ballo. La figura del tango, noto per la sua passionalità e raffinatezza, viene adottata per enfatizzare l'arte di danzare con maestria e armonia. La sua applicazione si estende anche a contesti figurativi, sottolineando l'importanza dell'equilibrio tra le parti coinvolte.
Un ballo spettacolare nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Tango Figurato
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un ballo spettacolare
- Risposta: TANGO FIGURATO
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 5-8
- Schema utile: T____ ________
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Tango Figurato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un ballo spettacolare". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Con spettacolare: Dà nome a una spettacolare Punta della Bretagna