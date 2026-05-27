Il ballo brasiliano per eccellenza

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il ballo brasiliano per eccellenza' è 'Samba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAMBA

Perchè la soluzione è Samba? Il samba è un ballo brasiliano vivace e coinvolgente, famoso per i suoi movimenti ritmici e la sua energia contagiosa. Nato nelle comunità afro-brasiliane, è diventato simbolo della cultura del paese, portando allegria e movimento in ogni festa e celebrazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il ballo brasiliano per eccellenza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Samba

La definizione "Il ballo brasiliano per eccellenza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Samba'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il ballo brasiliano per eccellenza

Il ballo brasiliano per eccellenza Risposta: SAMBA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

S Savona A Ancona M Milano B Bologna A Ancona

La soluzione 'Samba' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il ballo brasiliano per eccellenza". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.