Il ballo brasiliano per eccellenza
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SOLUZIONE: SAMBA
Perchè la soluzione è Samba? Il samba è un ballo brasiliano vivace e coinvolgente, famoso per i suoi movimenti ritmici e la sua energia contagiosa. Nato nelle comunità afro-brasiliane, è diventato simbolo della cultura del paese, portando allegria e movimento in ogni festa e celebrazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il ballo brasiliano per eccellenza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Samba
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il ballo brasiliano per eccellenza
- Risposta: SAMBA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Samba' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il ballo brasiliano per eccellenza". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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