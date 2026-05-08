Il paese in cui gli uomini portano il kilt

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il paese in cui gli uomini portano il kilt' è 'Scozia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOZIA

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Perché la soluzione è Scozia? La parola che descrive il paese in cui gli uomini indossano il kilt è legata a una regione storica e culturale del Regno Unito. Questa terra è famosa per le sue tradizioni, la musica e i paesaggi suggestivi. Il kilt, abito tradizionale, rappresenta un simbolo di identità e di orgoglio per la popolazione locale. La cultura scozzese si distingue anche per le sue leggende e le sue feste popolari, rendendo questo luogo unico nel suo genere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il paese in cui gli uomini portano il kilt". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il paese in cui gli uomini portano il kilt nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scozia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il paese in cui gli uomini portano il kilt" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il paese in cui gli uomini portano il kilt" conferma che la soluzione 'Scozia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scozia

S Savona C Como O Otranto Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il paese in cui gli uomini portano il kilt" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scozia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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