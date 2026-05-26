Alcuni uomini lo portano sotto la giacca

Alessia Mogavero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Alcuni uomini lo portano sotto la giacca' è 'Panciotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANCIOTTO

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Alcuni uomini lo portano sotto la giacca nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Panciotto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Alcuni uomini lo portano sotto la giacca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Panciotto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Alcuni uomini lo portano sotto la giacca
  • Risposta: PANCIOTTO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: P________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
N Napoli
C Como
I Imola
O Otranto
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Panciotto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Alcuni uomini lo portano sotto la giacca". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con alcuni: Alcuni hanno la tavola fredda 

Con uomini: Uomini di pensiero 

Con portano: Il paese in cui gli uomini portano il kilt 