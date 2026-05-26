Alcuni uomini lo portano sotto la giacca
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SOLUZIONE: PANCIOTTO
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Alcuni uomini lo portano sotto la giacca nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Panciotto
Questa pagina è dedicata alla definizione "Alcuni uomini lo portano sotto la giacca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Panciotto'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Alcuni uomini lo portano sotto la giacca
- Risposta: PANCIOTTO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Panciotto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Alcuni uomini lo portano sotto la giacca". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Alcuni uomini lo indossano sotto la giacca C è chi lo mette sotto la giacca Lo si indossa sotto la giacca a vento C è chi lo indossa sotto la giacca La parte della giacca sotto l ascella
Altre definizioni collegate
Con alcuni: Alcuni hanno la tavola fredda
Con uomini: Uomini di pensiero
Con portano: Il paese in cui gli uomini portano il kilt