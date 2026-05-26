Alcuni uomini lo portano sotto la giacca

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Alcuni uomini lo portano sotto la giacca' è 'Panciotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANCIOTTO

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Alcuni uomini lo portano sotto la giacca nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Panciotto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Alcuni uomini lo portano sotto la giacca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Panciotto'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Alcuni uomini lo portano sotto la giacca

Alcuni uomini lo portano sotto la giacca Risposta: PANCIOTTO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: P________

P________ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

P Padova A Ancona N Napoli C Como I Imola O Otranto T Torino T Torino O Otranto

La soluzione 'Panciotto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Alcuni uomini lo portano sotto la giacca". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.