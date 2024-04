La Soluzione ♚ Uomini di valore

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Uomini di valore. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EROI

Curiosità su Uomini di valore: D'oro al valor militare (m.o.v.m.) è il massimo riconoscimento italiano al valore militare. fu istituita dal re di sardegna vittorio amedeo iii di savoia... Eroi è la zona urbanistica 17C del Municipio Roma I di Roma Capitale. Si estende sul quartiere Q. XIV Trionfale.

