Il regista di Jurassic Park
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SOLUZIONE: STEVEN SPIELBERG
Perché la soluzione è Steven Spielberg? Steven Spielberg è un regista di fama mondiale noto per aver diretto molte pellicole di grande successo, tra cui il celebre film Jurassic Park. La sua abilità di creare ambientazioni coinvolgenti e effetti speciali innovativi ha rivoluzionato il genere del cinema di intrattenimento. La sua visione artistica e capacità di dirigere attori di talento contribuiscono a rendere le sue opere indimenticabili. La sua influenza nel mondo cinematografico è stata significativa e duratura.
Il regista di Jurassic Park nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Steven Spielberg
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il regista di Jurassic Park
- Risposta: STEVEN SPIELBERG
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 6-9
- Schema utile: S_____ _________
- Inizia con: S
- Finisce con: G
Le 15 lettere della soluzione
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