Il regista di Jurassic Park

Angelo Caputo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Il regista di Jurassic Park' è 'Steven Spielberg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STEVEN SPIELBERG

Perché la soluzione è Steven Spielberg? Steven Spielberg è un regista di fama mondiale noto per aver diretto molte pellicole di grande successo, tra cui il celebre film Jurassic Park. La sua abilità di creare ambientazioni coinvolgenti e effetti speciali innovativi ha rivoluzionato il genere del cinema di intrattenimento. La sua visione artistica e capacità di dirigere attori di talento contribuiscono a rendere le sue opere indimenticabili. La sua influenza nel mondo cinematografico è stata significativa e duratura.

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Il regista di Jurassic Park nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Steven Spielberg

Quando la definizione "Il regista di Jurassic Park" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Steven Spielberg'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il regista di Jurassic Park
  • Risposta: STEVEN SPIELBERG
  • Lunghezza: 15 lettere
  • Schema parole: 6-9
  • Schema utile: S_____ _________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: G

Le 15 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
E Empoli
V Venezia
E Empoli
N Napoli
 
S Savona
P Padova
I Imola
E Empoli
L Livorno
B Bologna
E Empoli
R Roma
G Genova

La soluzione 'Steven Spielberg' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il regista di Jurassic Park". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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