I manifesti con i divi del cinema o dello sport

Alessia Mogavero | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I manifesti con i divi del cinema o dello sport' è 'Poster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

POSTER

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I manifesti con i divi del cinema o dello sport
  • Risposta: POSTER
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PSR
  • Inizia con: P
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Poster? I poster sono immagini grandi che mostrano attori famosi o sportivi, spesso appese nelle strade o nelle stanze. Servono a promuovere film o eventi, catturando l’attenzione di chi passa. Sono un modo semplice e diretto per condividere la passione per star e sport. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I manifesti con i divi del cinema o dello sport: risposta da 6 lettere

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