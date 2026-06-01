I manifesti con i divi del cinema o dello sport
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I manifesti con i divi del cinema o dello sport' è 'Poster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I manifesti con i divi del cinema o dello sport
- Risposta: POSTER
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PSR
- Inizia con: P
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Poster? I poster sono immagini grandi che mostrano attori famosi o sportivi, spesso appese nelle strade o nelle stanze. Servono a promuovere film o eventi, catturando l’attenzione di chi passa. Sono un modo semplice e diretto per condividere la passione per star e sport. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I manifesti con i divi del cinema o dello sport: risposta da 6 lettere
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