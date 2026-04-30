Lo sport con i touchdown

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sport con i touchdown

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Lo sport con i touchdown' è 'Football Americano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOOTBALL AMERICANO

Perché la soluzione è Football Americano? Il football americano è uno sport molto popolare negli Stati Uniti che si distingue per l'intensità e la strategia. È caratterizzato da una serie di azioni rapide in cui le squadre cercano di avanzare con il pallone ovalizzato fino a raggiungere la zona di meta. La competizione si svolge su un campo rettangolare con linee e marcature ben definite. Gli atleti indossano protezioni e si impegnano in incontri che richiedono forza e agilità, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sport con i touchdown". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo sport con i touchdown nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Football Americano

Quando la definizione "Lo sport con i touchdown" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sport con i touchdown" conferma che la soluzione 'Football Americano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Football Americano

F Firenze O Otranto O Otranto T Torino B Bologna A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona M Milano E Empoli R Roma I Imola C Como A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sport con i touchdown" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Football Americano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo sport con i quarterbackLo sport al Roland GarrosLo sport del Roland GarrosLo sport praticato al Roland GarrosLo sport di Charlie BrownLo sport di Sofia Goggia