Lo sport con i touchdown
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Lo sport con i touchdown' è 'Football Americano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FOOTBALL AMERICANO
Perché la soluzione è Football Americano? Il football americano è uno sport molto popolare negli Stati Uniti che si distingue per l'intensità e la strategia. È caratterizzato da una serie di azioni rapide in cui le squadre cercano di avanzare con il pallone ovalizzato fino a raggiungere la zona di meta. La competizione si svolge su un campo rettangolare con linee e marcature ben definite. Gli atleti indossano protezioni e si impegnano in incontri che richiedono forza e agilità, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sport con i touchdown". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Lo sport con i touchdown nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Football Americano
Quando la definizione "Lo sport con i touchdown" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sport con i touchdown" conferma che la soluzione 'Football Americano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 17 lettere della soluzione Football Americano
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sport con i touchdown" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Football Americano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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