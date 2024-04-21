La Braga del cinema

Home / Soluzioni Cruciverba / La Braga del cinema

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Braga del cinema' è 'Sonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SONIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Braga del cinema" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Braga del cinema". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sonia? Sonia rappresenta un elemento essenziale nel mondo del cinema, contribuendo a creare atmosfere uniche e suggestive attraverso la sua presenza. La sua interpretazione può evocare emozioni profonde e coinvolgere lo spettatore in storie intense e coinvolgenti. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e stili di narrazione rende il suo contributo fondamentale per la riuscita di un film. In ogni scena, Sonia dà vita a momenti memorabili che rimangono impressi nella memoria di chi guarda.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Braga del cinema nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sonia

Se la definizione "La Braga del cinema" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Braga del cinema" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sonia:

S Savona O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Braga del cinema" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La Bergamasco di teatro e cinemaLa Bergamasco nota attriceIl nome dell attrice BergamascoLa Chiatti del cinemaIl Filippo del cinemaIl loggione del cinemad oro: il premio della Festa del cinema di RomaGal : è Wonder Woman al cinema