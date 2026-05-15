Gérard : ha impersonato Obelix al cinema

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gérard : ha impersonato Obelix al cinema' è 'Depardieu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEPARDIEU

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Perché la soluzione è Depardieu? Gérard Depardieu ha dato vita al personaggio di Obelix sul grande schermo, interpretando con grande entusiasmo e naturalezza questa figura iconica dei fumetti di Asterix. La sua interpretazione ha portato sullo schermo l'essenza del personaggio, rendendo giustizia alla sua personalità forte e al suo carattere leale. La capacità di Depardieu di immedesimarsi in ruoli complessi e di trasmettere emozioni autentiche ha contribuito a rendere memorabile questa rappresentazione. La sua performance rimane impressa nella memoria degli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gérard : ha impersonato Obelix al cinema". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Gérard : ha impersonato Obelix al cinema nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Depardieu

Se la definizione "Gérard : ha impersonato Obelix al cinema" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gérard : ha impersonato Obelix al cinema" conferma che la soluzione 'Depardieu' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Depardieu

D Domodossola E Empoli P Padova A Ancona R Roma D Domodossola I Imola E Empoli U Udine

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gérard : ha impersonato Obelix al cinema" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Depardieu' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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