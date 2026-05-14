Il premio del Palio di Siena

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il premio del Palio di Siena' è 'Drappo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DRAPPO

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Perché la soluzione è Drappo? Il drappo è un simbolo che identifica la vittoria nel Palio di Siena, una corsa storica e molto sentita. Questa stoffa riccamente decorata viene consegnata al cavallo e al fantino vincitori, rappresentando l'onore e il traguardo raggiunto. Appeso nel Palazzo Pubblico, il drappo testimonia il successo delle contrade durante l'evento. La sua importanza va oltre il semplice tessuto, diventando un simbolo di orgoglio e tradizione per tutta la città.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il premio del Palio di Siena". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il premio del Palio di Siena nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Drappo

Per risolvere la definizione "Il premio del Palio di Siena", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il premio del Palio di Siena" conferma che la soluzione 'Drappo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Drappo

D Domodossola R Roma A Ancona P Padova P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il premio del Palio di Siena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Drappo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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