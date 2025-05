Città toscana con un noto palio nei cruciverba: la soluzione è Siena

SIENA

Curiosità e Significato di "Siena"

La soluzione Siena di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Siena per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Siena? Siena è una splendida città della Toscana, famosa in tutto il mondo per il suo tradizionale Palio, una storica corsa di cavalli che si svolge due volte l'anno. Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma rappresenta anche una profonda manifestazione di identità cittadina, con ogni contrada che partecipa con orgoglio e passione. Passeggiando per le strade di Siena, si respira un'atmosfera ricca di storia, arte e cultura che incanta visitatori da secoli.

Come si scrive la soluzione Siena

Hai davanti la definizione "Città toscana con un noto palio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

