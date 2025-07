S usano nelle lampade LED nei cruciverba: la soluzione è Diodi

DIODI

Curiosità e Significato di Diodi

Perché la soluzione è Diodi? I diodi sono componenti elettronici che permettono il passaggio della corrente in una sola direzione. Nelle lampade LED, i diodi trasformano l’energia elettrica in luce, offrendo un’illuminazione efficiente e duratura. Sono fondamentali per la tecnologia LED, poiché consentono di creare fonti luminose compatte, risparmiose e a basso impatto ambientale, rivoluzionando il modo in cui illuminiamo gli ambienti quotidiani.

Come si scrive la soluzione Diodi

