La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Dispositivi elettronici molto utili quando si parcheggia' è 'Sensori Di Prossimità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SENSORI DI PROSSIMITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dispositivi elettronici molto utili quando si parcheggia" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dispositivi elettronici molto utili quando si parcheggia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Quando la definizione "Dispositivi elettronici molto utili quando si parcheggia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dispositivi elettronici molto utili quando si parcheggia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Sensori Di Prossimità:

S Savona E Empoli N Napoli S Savona O Otranto R Roma I Imola D Domodossola I Imola P Padova R Roma O Otranto S Savona S Savona I Imola M Milano I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dispositivi elettronici molto utili quando si parcheggia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

